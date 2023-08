Razmislek ob Blejskem strateškem forumu: bodo besedam sledila tudi dejanja? Radio Ognjišče Letošnji, 18. Blejski strateški forum je po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon presegel vsa pričakovanja. V ospredje je postavila »blejsko zavezo«, po kateri bo Zahodni Balkan do leta 2030 del Evropske unije. Osrednja tema foruma »solidarnosti za globalno varnost«, se je prilagodila zadnjim poplavam v Sloveniji in dobila dobrodelni poudarek. Vse to drži, a forum bi lahko izko...

