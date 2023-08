Slovenske župnije so za pomoč prizadetim v poplavah zbrale skoraj 765.000 evrov Nova24TV Po doslej zbranih podatkih so slovenske župnije za potrebe Karitas v nabirki 13. avgusta zbrale 764.390,53 €. Ena škofija je zbiranje podatkov že zaključila, v drugih škofijah pa zbiranje še poteka, so sporočili s Slovenske škofovske konference. Tokratna nabirka je bila posebna, saj gre za izjemne vsote, ki so povsem neprimerljive z običajnimi nedeljskimi nabirkami, kar kaže na izjemno solidarnost ...

