Za prevaljske gasilce daroval 122.000 evrov Radio Ognjišče Potem, ko so prevaljski gasilci po skoraj štirih tednih od katastrofalne ujme in ko jim dela ob novih nalivih ne zmanjkuje, opozorili, da nimajo več dovolj opreme za intervencije in tudi denarja za nakup ne, se je včeraj našel posameznik, ki je zagotovil 122 tisoč evrov. Župan občine Prevalje Matic Tasič je za naš radio dejal, da gre za veliko gesto in po svoje čudež.



