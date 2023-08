Talne označbe za motoriste še na cestah proti Trbovljam in na Jezersko 24ur.com Ker se je pilotni projekt označitve posebnih talnih označb za motoriste obnesel, prihajajo še nove. Med Podpečjo in Rakitno so z označbo ob sredinski črti označili pas, ki je povedal motoristu, koliko naj se odmakne od črte, da ne bo vozil po nasprotnem smernem vozišču. Analiza prometnih nesreč po izvedbi pilotnega projekta je pokazala, da se je število prometnih nesreč motoristov krepko zmanjšal...

