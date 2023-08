Tudi letos gasilkam in gasilcem Telekom Slovenije podarja brezplačne storitve SiOL.net Slovenske gasilke in gasilci bodo lahko v omrežju Telekoma Slovenije (še) eno leto brezplačno uporabljali 500 gigabajtov mobilnega prenosa mesečno in eno programsko opcijo televizije.

