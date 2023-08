Veliki dobrodelni koncert v Kopru: 26 src za prizadete v poplavah Primorske novice Solidarnost je izraz, ki že nekaj tednov bogati besednjak mnogih Slovenk in Slovencev. Nekateri so pomagali finančno, drugi s fizičnim delom. A najlepše je pomagati ob glasbi. To nedeljo bo to mogoče v Kopru, kjer prirejajo veliki dobrodelni koncert, s katerim želijo pomagati prizadetim v poplavah, ki so v zadnjem obdobju prizadele Slovenijo. Na odru se bo zbralo kar 26 glasbenikov in skupin, ki sporočajo, da smo vsi na isti barki in si moramo zato pomagati.

