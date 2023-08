Opozorila pred spletnimi bankami, ki kredite pogojujejo s kopijo elektronskega podpisa 24ur.com V Banki Slovenije in na ministrstvu za digitalno preobrazbo opozarjajo na previdnost pri uporabi kvalificiranega potrdila za elektronski podpis. Ugotovili so, da malteška spletna banka Ferratumbank.si prek spleta ponuja kredite, pri tem pa so prosilcu odobritev kredita pogojevali z izvozom kopije spletnega digitaliziranega potrdila v spletno vlogo. S tem, ko si nepooblaščene osebe lastijo te poda...

