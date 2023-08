Piše: C. R., Slovenska karitas V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novemu mestu pomagale 11.262 socialno ogroženim šolarjem, osnovnošolcem in dijakom, iz 6.087 družin. Skupaj je pred začetkom šolskega leta vrednost pomoči na škofijskih Karitas v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic, predvsem za nakup d ...