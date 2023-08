Dolina Kamniške Bistrice in Velika planina ponovno dostopni N1 Dolina Kamniške Bistrice, ki je bila od katastrofalnih poplav v začetku meseca tako rekoč odrezana od sveta, je zopet dostopna. Ponovno je namreč prevozna cesta med Stahovico in Kamniško Bistrico, odgovorni pa kljub temu svarijo k previdnosti. Kot nalašč za sončen vikend, se v soboto ponovno odpirajo tudi planinske poti na Kamniško in Kokrsko sedlo, kjer bosta obiskovalce znova sprejeli tudi obe ...

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Aleksander Čeferin