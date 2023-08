Pred prihodom najpomembnejših politikov iz New Delhija preganjajo opice RTV Slovenija Oblasti v New Delhiju imajo pred prihajajočim vrhom držav članic G20 polne roke dela z opicami. Zaradi obiska visokih političnih predstavnikov držav so sprejeli ukrepe za odganjanje opic s prizorišč.

