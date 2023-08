(VIDEO) Golob: Golob: V naslednjih petih letih za popoplavne ukrepe do sedem milijard evrov topnews.si Neposredna škoda po poplavah po zadnji oceni znaša 4,7 milijarde evrov, za ureditev poplavljenih območij pa se bo v naslednjih petih letih namenilo do sedem milijard evrov, je ob predstavitvi predloga rebalansa proračuna za letos v DZ dejal premier Robert Golob. Predlagani rebalans sicer za pomoč prizadetim in sanacijo namenja 520 milijonov evrov. Kot je […]...

