Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes posredovali v Gorici in v Vidmu, kjer sta žuželki - kot kaže, je šlo za kožekrilca, torej za čebelo, oso ali sršena - pičili dve osebi, pri čemer ju je obšla slabost. Prepeljali so ju v goriško oz. videmsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Oseba, ki jo je žuželka pičila v Gorici na domačem vrtu, je sprva izgub ...