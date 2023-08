Celjani v novi sezoni znova stavijo na mladost in željo po dokazovanju 24ur.com Rokometaši Celja Pivovarne Laško v spremenjeni zasedbi vstopajo v sezono 2023/24. V mestu grofov je kar devet novincev, njihov primaren cilj pa je naslov državnih prvakov. Dolgoletni in glavni pokrovitelj Pivovarna Laško Union je podaljšal sodelovanje do leta 2028, proračun kluba pa bo znašal okoli 1,7 milijona evrov.

