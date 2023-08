Prejšnji teden je razburilo onesnaženje na Ljubljanskem barju, iz katerega se je širil tudi močan smrad. Najnovejša analiza je pokazala, da je vzrok za "umazano" barvo vode "izredna namočenost tal povezavi z gnojenjem, lahko tudi skozi dlje trajajoče obdobje". Kot so za N1 pojasnili na agenciji za okolje, so visoka podzemna voda in padavine iz tal intenzivneje spirala vse, kar je bilo vanje nanes ...