Župani želijo podaljšanja roka za prijavo škode oziroma vnos le te v aplikacijo Demokracija Piše: Moja Dolenjska Župani občin na porečju Kamniške Bistrice vlado pozivajo, da podaljša roke za vnos v aplikacijo za vnos škode Ajdo zaradi poznega pridobivanja navodil in nedelovanja aplikacije ter naj zagotovi zadosti finančnih sredstev za poplačilo vseh intervencijskih stroškov. Na srečanju so župani pozvali vlado, da naj posveti pozornost rednemu vzdrževanju in sanaciji tudi manjših pritoko ...

