Na poplavljenih območjih se je pojavila bolezen, to so simptomi Lokalec.si Na poplavljenih območjih ljudem preti leptospiroza, bolezen, ki jo prenašajo glodavci, lahko tudi domače živali. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je avgusta potrdil osem primerov, vsi okuženi pa naj bi pomagali pri odpravljanju posledic poplav. Po podatkih NIJZ, je bilo v letošnjem letu 11 prijav leptospiroze, v obdobju od marca do avgusta. Osem prijav so prejeli avgusta, neposredno po ...

