Slovenci pred novo nalogo: Naš način igranja povsem drugačen od njihovega Sportal Slovenski odbojkarji so tekmovanja prost dan v Varni izkoristili za telesno in mentalno pripravo na naslednje tekme. Po drugo zmago evropskega prvenstva se bodo odpravili v petek ob 16.30, ko jim bodo nasproti stali Finci. "Naš način igranja odbojke se zagotovo povsem razlikuje od finskega. A tudi tokrat bomo morali biti osredotočeni nase, na svojo igro in detajle," pred nadaljevanjem prvenstva pravi selektor Gheorghe Cretu.

