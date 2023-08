Vlada je na dopisni seji izdala novo uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji. Veljala bo do konca leta. Sprejem nove uredbe je bil potreben, ker je prejšnja, ki jo jo je vlada sprejela 25. julija, veljala le avgusta. Tokratna uredba pa bo začela veljati 1. septembra in bo veljala do 31. decembra.