Pismo vladajočim pred shodom upokojencev Nova24TV Pavel Rupar je v imenu Inštituta 1. oktober in Glasu upokojencev oblastem v Republiki Sloveniji, v vednost pa tudi vsem pristojnim v Evropski uniji, poslal pismo, v katerem jih obvešča o nelegalnem prevzemu RTV Slovenije in stanju v javnem zavodu po okupaciji javnega zavoda! “Obveščamo vas tudi, da so nam sporočili, da je vaše novo vodstvo RTV SLO preklicalo neposredni prenos 7. shoda upokojencev ...

