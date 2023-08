Novi izzivi, nove priložnosti. Danes je prvi dan novega šolskega leta. SiOL.net V šolskem letu 2023/24 bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 194.181 učencev, med njimi 20.735 prvošolčkov in 82 tisoč srednješolcev. Čeprav bo zaradi poplav morda za marsikoga lahko začetek šole stresen, šolski minister vsem učencem in dijakom želi, da k delu pristopijo z marljivostjo. Vse do 8. septembra v državi poteka tudi preventivna akcija, s katero opozarjajo voznike, naj bodo na vse otroke...

