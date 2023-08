Tri okrepitve Olimpije, za odškodnino tudi Slovenec Sportal NK Olimpija je v zadnjih 24 urah podpisal štiri nove nogometaše. V sredo napadalca Redija Kaso, v četrtek popoldne pa so potrdili prihod še treh. Prihajajo 20-letni nigerijski obrambno naravnani vezist Peter Agba, 26-letni srbski branilec Marko Mijailović in slovenski krilni nogometaš Marko Brest. Na zadnji dan poletnega prestopnega roka v prvi slovenski ligi so novosti predstavili tudi v Domžalah, Bravu, Radomljah in Aluminiju.

