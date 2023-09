Za okoli 275.700 učencev in dijakov se začenja šola 24ur.com Za skoraj 194.000 učencev in okoli 82.000 dijakov se danes začenja novo šolsko leto, navkljub posledicam po nedavni vodni ujmi, ki je poškodovala nekatere šole. Tam, kjer potekajo sanacije in ne bo mogoče začeti rednega pouka, bo ta prve dni stekel na nadomestnih lokacijah. Šolski prag bo letos prvič prestopilo 20.716 prvošolcev.

