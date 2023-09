Na lendavskem območju prijetih sedem tujcev, na radgonskem so tatovi kradli orodje Vestnik V preteklem dnevu so policisti na območju Pomurja obravnavali sedem prometnih nesreč z materialno škodo, šest kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru ter štiri primere povoženja divjadi.





Sorodno



Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Primož Roglič

Matej Mohorič

Robert Golob