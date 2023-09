Hudo se je poškodoval motorist, s helikopterjem prepeljan v UKC Maribor Lokalec.si V Topolšici je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo padel motorist in se pri padcu hudo telesno poškodoval. S helikopterjem je bil odpeljan v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, so sporočili celjski policisti. V minulih 24 urha so sicer celjski policisti obravnavali eno prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami ter 14 prometnih nesreč z materialno škodo. V Laškem pa so policisti imeli v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal, da je voznik imel 1.03 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

