Gasilci na železniški postaji reševali osebo Lokalec.si Uprava za zaščito in reševanje RS poroča, da je prišlo do intervencije na železniški postaji. “Ob 1.06 so na železniški postaji v Murski Soboti gasilci PGD Murska Sobota rešili osebo iz pokvarjenega dvigala,” so zapisali.

Sorodno



Omenjeni Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Boštjan Šefic

Primož Roglič