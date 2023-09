17 let zapora za napadalca na ameriški kongres Reporter Vodja skrajno desne skupine Ponosni fantje Joe Biggs, ki je večkrat pozival k vojni, s ciljem, da bi preprečil formalno potrditev poraza Donalda Trumpa na predsedniških volitvah, je bil danes obsojen na 17 let zapora. To je tudi ena najdaljših zapornih ka

Sorodno