Kot otrok je obnorel YouTube, zdaj piše zgodovino #foto SiOL.net Star je komaj 23 let, pa je že dvakrat osvojil svetovno prvenstvo v reliju in je dostojen naslednik finskih legend svetovnega relija - Kankkunena, Makinena, Gronholma, Vatanena in ostalih. Kalle Rovanpera je trenutno prvi zvezdnik svetovnega relija, a še vedno nadvse preprost mladenič iz Jyvasklyle - drugi naslov svetovnega prvaka, ki ga je potrdil včeraj v Passau, mu pomeni celo več od lanskega prvega.