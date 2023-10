Letos so slovenske ceste terjale 75 smrtnih žrtev, zadnja žrtev je znan slovenski glasbenik Lokalec.si Minuli teden se je na slovenskih cestah zgodila ena prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl en človek. Letos so slovenske ceste terjale 75 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 77, so sporočili z Generalne policijske uprave. Kot smo že poročali je v zadnji smrtni prometni nesreči na slovenskih tleh, življenje izgubil priljubljen koroški glasbenik. V smrtni prometni nesreči, ki se je ...

