Trgovinski sporazum med EU in Avstralijo propadel: sta kriva feta in prosecco? N1 Pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Avstralijo so propadla, pri čemer strani za neuspeh krivita druga drugo. Kot je nakazal avstralski kmetijski minister Murray Watt, se avstralska stran do leta 2025 ne bo vrnila za pogajalsko mizo.

Sorodno

Omenjeni Avstralija

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Primož Trubar

Tatjana Bobnar

Janez Janša