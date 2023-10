Kakšne bodo cene najema stojnic in sejemskih hišic v času prazničnega decembra? N1 Turizem Ljubljana je konec minulega tedna objavil javni poziv za zbiranje vlog za najem stojnic na Miklavževem sejmu, za najem sejemskih hišic za darilni program na Prazničnem sejmu ter najem malih in velikih gostinskih hišic na Prazničnem sejmu v Ljubljani. Cene za najem se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov.

