Zavrnili so mu dopust, vseeno odšel na smučanje: zbolel in izgubil službo 24ur.com Hrvaški bankir se je, da mu ne bi v vodo padel celoten načrtovan dopust, ki mu ga delodajalec ni odobril, namesto za teden dni vsaj za vikend odpravil na francosko smučišče. Tam je zbolel in odprl bolniško odsotnost. A delodajalec mu ni verjel in je na teren poslal detektiva, zaposleni pa je ostal brez službe. Sodišče pa je presodilo, da odpoved ni zakonita. Banka mu tako zdaj dolguje odškodnino ...

