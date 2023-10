Zmajem se je po prvi domači zmagi odvalil težek kamen od srca in vidijo luč na koncu predora RTV Slovenija Deset mesecev in 27 dni so navijači Olimpije čakali na zmago v dvorani Tivoli. Po rekordnem nizu 20 zaporednih domačih porazov so zmaji v nedeljo ugnali Asiago s 5:1. Trener Antti Karhula je poudaril, da se jim je po zmagi odvalil kamen od srca.

Sorodno