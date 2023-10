Hrvaški mediji poročajo o trgediji, ki se je zgodila v vasi Kaniška Iva nedaleč od Garešnice, poroča svet24.si.

25-letni član gasilskega društva je danes umrl med delom v sušilnici, poroča svet24.si. “Ob prihodu na kraj intervencije so nam sporočili, da je mladeniča potegnilo v sušilni stroj. Žal smo ga lahko ob prihodu zgolj razglasili za mrtvega in zavarovali območje. Kasneje smo ugotovili, da gre za našega prijatelja in gasilca Kajgana Z.B.,” so zapisali.