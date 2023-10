razpis: delavnica ulične fotografije Digitalna Kamera RAZPIS FOTOGRAFSKA DELAVNICA Tema: ULIČNA FOTOGRAFIJA – CELJSKI MESTNI UTRIP SKOZI OČI FOTOGRAFA Mentor: Jure Kravanja Datum: sobota 18. november 2023 od 9h do 13h Lokacija: Celjska Kulturnica, Gledališki trg 4, 3000 Celje Potrebne so predhodne prijave! Delavnica je vezana na eno izmed tem Celjske fotografske razstave: serija na prosto temo. Razpis in prijava ...

