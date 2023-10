Pred dnevom spomina na mrtve sta se 30. oktobra 2023, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije mag. Senad Jušić poklonila spominu na policiste in druge, ki so izgubili življenje v vojni za Slovenijo 1991, ter spominu na policiste, ki so izgubili življenje pri opravljanju policijskih nalog po letu 1991.

Delegacijo, ki je položila vence pri dveh spominskih obeležj ...