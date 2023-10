Gwyneth Paltrow ob smrti Perryja: Poljubljala sva se na polju, bilo je čarobno 24ur.com Da sta bila Gwyneth Paltrow in Mathhew Perry prijatelja, ni nobena skrivnost. Da sta bila celo več kot to, pa je z zapisom na Instagramu razkrila prav igralka. V spomin na nedavno preminulega zvezdnika je 51-letnica objavila njegovo fotografijo in v opisu razkrila, da sta se leta 1993 družila vse poletje. "Bilo je čarobno," je med drugim zapisala in obenem priznala, da sta se celo poljubljala....

