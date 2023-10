Hrvati zapisali: Luka Dončić ni s tega sveta! SiOL.net Nova tekma, nova veličastna predstava. Luka Dončić je navdušil košarkarsko javnost tudi v Memphisu, kjer je vknjižil nov trojni dvojček (35 točk, 12 skokov in 12 asistenc), Dallas pa nadaljeval zmagoviti niz. Pohvale na račun slovenskega asa dežujejo z vseh koncev, izbrane besede so mu namenili trener in soigralci, pa tudi Hrvati!

