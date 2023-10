Igralci priljubljene serije Prijatelji Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer in Lisa Kudrow, so izdali skupno izjavo, v kateri so poudarili, da so pretreseni zaradi izgube igralskega kolega Matthewa Perryja, ki je umrl v soboto, star 54 let. “Bili smo več kot le soigralci” Kot so dejali, gre za nepojmljivo izgubo, zaradi katere so vsi popolnoma na tleh. “Bili smo več kot l ...