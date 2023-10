Kaj se dogaja v Sloveniji? Prijeli moškega, ki se je sprehajal s pištolo v roki Maribor24.si Koprski policisti so v soboto ob 20.36 prejeli klic očividca, ki je prijavil, da v Portorožu mimo hotela Kempinski v smeri Paprike hodi moški, v roki pa ima pištolo. Policisti so kmalu po prejetem obvestilu na podlagi njegovega opisa izsledili 42-letnega moškega iz Pirana. Kot so ugotovili policisti pri varnostnem pregledu, se je 42-letnik sprehajal z imitacijo pištole, ki so mu jo policisti zaseg ...

