Ministrica Vrečko od dnevu reformacije: Ključno je, da si vzamemo čas za poglobljeno branje RTV Slovenija 31. oktobra, na dan reformacije, se spominjamo verskega, družbeno-političnega in kulturnega gibanje v 16. stoletju. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je poudarila prispevek reformatorjev k demokratizaciji dostopa do vedenja in znanja.

Sorodno