Slovenski hokejisti za preboj na OI 2026 proti Danski in Norveški 24ur.com Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes potrdila kvalifikacijske skupine za nastop na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. Slovenska članska reprezentanca, ki jo je pred kratkim prevzel Edo Terglav, se bo na Danskem prihodnje leto merila proti Danski, Norveški in eni od kvalifikantk, je IIHF zapisala na spletni strani.

