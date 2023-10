Mariborčani zabili kar devet golov, Koprčani pa šest 24ur.com V drugem krogu nogometnega pokala Slovenije sta prvoligaša Maribor in Koper dosegla visoki zmagi. Mariborčani so s kar 9:0 premagali Jurovski Dol, Koprčani pa so bili za prvo zmago pod vodstvom Safeta Hadžića s 6:0 boljši od Komna.

Sorodno