Policija v odzivu na očitke v javnosti: Delo opravljamo samostojno in zakonito N1 Generalna policijska uprava se je na nekatere očitke v javnosti odzvala z besedami, da policija svoje delo opravlja samostojno, zakonito ter z vso predanostjo. "Ne pristajamo, da bi postali sredstvo kakršnega koli obračunavanja, kogar koli. Policija je bila in bo vedno strokovna služba," so zapisali v ponedeljkovem sporočilu za javnost.

