Klara poraženka dvoboja, njen odhod je prišel do živega Mateji 24ur.com Po jutru, ki so ga zaznamovali prepiri v hiši, je gospodarica Nada za zmagovalno razglasila družino Alena Ploja. V areni sta se tako pomerila Marcel Verbič in Klara Vodopivec. Slednja se je poslovila po zaporednih porazih v spretnosti in znanju.

