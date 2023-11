Ali vlada pri spremljanju projekta kanal C0 v zadostni meri upošteva zakonodajo? Nova24TV Poslanka Slovenske demokratske stranke Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s spremljanjem in izvajanjem nadzora nad gradnjo kanala C0. Poslanka je prvo vprašanje Vladi RS postavila že 31. avgusta, ko so se v javnosti pojavile fotografije poškodovanega kanalizacijskega kanala C0, na katerega pa so na vladi odgovorili 10. oktobra. Na prejeti o ...

