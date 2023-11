Kultni berlinski kino Arsenal platno odstopa slovenskemu filmu RTV Slovenija V slovitem berlinskem kinu Arsenal, ki deluje tudi kot Inštitut za film in video umetnost, od danes do nedelje poteka predstavitev slovenskih filmov. Keine Retrospektive: Slowenisches Kino (Retrospektiva, ki to ni ali slovenski filmi) prinaša osem filmov.

Sorodno