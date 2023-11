Huda tragedija, ki je vzela dve mladi življenji, se je zgodila na cesti, ki pelje iz smeri mesta Imotski proti Posušju na Hrvaškem, navajajo hrvaški mediji. Na tem delu ceste pogosto pride do prometnih nesreč, nikoli pa še ni prišlo do tako tragičnih posledic, poročajo na portalu 24sata. Na kraju nesreče sta življenje izgubila 20-letni voznik mercedesa in 17-letni sopotnik. Najverjetneje je izgub...