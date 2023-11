Mariborska vplivnica in nogometaš sporočila veselo novico Lokalec.si Mariborska vplivnica Tajda Lah in nogometaš Matko Obradovič, sicer vratar Nogometnega kluba Celje, sta dobila drugega otroka. Veselo novica sta sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer sta ob fotografiji objavila zapis, da je njuna družina zdaj popolna in srce polno ljubezni. Iskrene čestitke družini tudi iz našega uredništva. View this post on Instagram A ...

