Hud udarec za Srbijo! Uefa je Srbe ostro kaznovala! In to v najmanj primernem trenutku ... Ekipa Srbsko nogometno reprezentanco je zaradi izgredov navijačev, ki so med drugim gostujočim privržencem ukradli zastavo, in številnih drugih organizacijskih napak na tekmi proti Črni gori Evropska nogometna zveza (Uefa) kaznovala z eno tekmo brez navijačev, poleg tega pa bo morala srbska nogometna zveza plačati še 89.500 evrov.



