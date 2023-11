Slovenke tudi na četrti tekmi ostale brez zmage Dnevnik Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Murski Soboti z Belorusijo igrala 0:0 in znova ostala brez zmage (trije remiji in poraz). V Murski Soboti so Slovenke od 80. minute nastopile z igralko več, Belorusinje niso...

Sorodno











Omenjeni Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Milan Kučan

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Rok Tičar

Marko Lotrič